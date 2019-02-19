Матвиенко передаст султану Брунея устное послание от президента России

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом во вторник намерена передать ему устное послание президента России Владимира Путина.

"Между лидерами наших государств установились очень доверительные, уважительные отношения. И я имею поручение сегодня в ходе встречи с его величеством передать устное послание президента РФ, что я с большим удовольствием сделаю", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.

Она отметила, что Бруней для России является дружественной страной и важнейшим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы очень рады тому, что отношения между нашими странами развиваются поступательно", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, в России приветствуют взвешенные, неангажированные подходы Брунея к актуальным региональным и международным проблемам. Неизменный настрой на содействие формированию справедливого и безопасного миропорядка совпадает с подходами и основными направлениями внешней политики Российской Федерации", - отметила Матвиенко, добавив, что это открывает большие возможности для двустороннего взаимодействия и координации усилий двух стран в ООН и на других международных площадках.