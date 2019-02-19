Суд Димитровграда признал незаконным решение городского парламента о выборах мэра

УЛЬЯНОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Димитровградский городской суд признал незаконным решение городской думы об избрании главой города временно неработающего Павла Архипова, сообщила во вторник ТАСС помощник председателя суда Софья Морозова.

По информации гордумы, 23 января на внеочередном заседании мэром был избран временно неработающий Архипов, участвовавший в конкурсе по отбору кандидатур на должность. За него проголосовали 25 депутатов из 28 присутствовавших на заседании, несмотря на то, что по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 18 января ни один из претендентов не набрал достаточного количества голосов для признания кандидатом на замещение должности. В отношении пяти человек голоса членов комиссии разделились поровну, представители гордумы настаивали на том, чтобы все они были представлены на рассмотрение, но решение принято не было.

"Суд удовлетворил ранее поданный иск губернатора Ульяновской области Сергея Морозова", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Димитровградский городской суд Ульяновской области приостановил решение гордумы об избрании Архипова главой города после иска губернатора Морозова об оспаривании этого решения.

В пресс-службе губернатора Ульяновской области отказались прокомментировать ситуацию.