Богданов: Россия готова работать с США в Сирии на основе решений ООН

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия готова работать с США по Сирии на основе решений ООН и при уважении суверенитета страны. Об этом во вторник заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если говорить о принципиальной международно-правовой базе нашей общей работы, в том числе и с США, то это решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Если говорить о Сирии, то это резолюция 2254. На этой основе готовы работать", - сказал он.

Богданов также отметил, что лидеры РФ и США ранее зафиксировали принципиальные подходы к сирийскому урегулированию: уважение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. "На этой основе мы готовы сотрудничать с американскими партнерами и в двустороннем, и в многостороннем формате", - добавил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что военные РФ и США поддерживают плотные контакты в Сирии.