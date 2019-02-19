Глава Удмуртии вошел в состав политсовета регионального отделения "Единой России"

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Делегаты XXXI конференции удмуртского регионального отделения "Единой России" избрали в состав политического совета главу региона Александра Бречалова, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

В ходе открытого голосования участниками конференции Бречалов и еще более 60 человек были избраны членами обновленного политсовета.

После избрания Бречалов выступил с предложением вынести партийные проекты на всеобщее обсуждение и разработать по каждому из них дорожные карты. "Те инициативы, которые у вас есть, те проекты, которые вы реализовываете, давайте из них сделаем партийные, но будем их публично обсуждать с гражданами Удмуртии, с членами партии, и через месяц соберемся <…> и сделаем реальную дорожную карту по каждому проекту", - сказал он.

Секретарь регионального отделения, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Владимир Невостурев уточнил журналистам, что с предложением избрать Бречалова в политсовет выступили представители регионального отделения партии.

Ранее сообщалось что Бречалов вступил в партию "Единая Россия" в декабре 2018 года.