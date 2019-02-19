Слуцкий обвинил Туска в накручивании рейтинга Порошенко перед выборами президента Украины

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что выступление главы Евросовета Дональда Туска в Верховной раде было направлено прежде всего на "искусственное накручивание" рейтинга Петра Порошенко перед предстоящими в марте выборами президента Украины.

"Самые крупные политики ЕС пытаются сделать все возможное, чтобы поднять рейтинг Порошенко перед выборами президента на Украине. И для этого они делают все, чтобы маргинализировать и демонизировать образ России, жертвуя даже собственной исторической памятью", - заявил Слуцкий во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

При этом он назвал выступление Туска, которое тот закончил лозунгом УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ - прим. ТАСС) "слава Украине", "совершенным апофеозом антироссийской риторики и попранием исторической справедливости". "Ситуация абсолютно вопиющая. Это полностью против здравого смысла, это, по сути, предательство собственной страны, которая также пострадала от рук украинских националистов", - заключил глава комитета.

Туск выступил во вторник на заседании Рады по случаю годовщины убийств на "майдане" в Киеве в 2014 году, заявив, что "без Украины нет Европы". Он закончил свою речь, которую произнес на украинском языке, словами "слава Украине".