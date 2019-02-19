Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские провинции Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ум-Сахридж, Скальбия (дважды), Шаджар и Телль-Метвази провинции Хама, Нахшебба, Кинсиба, Храник, Дарх-Абу-Асад и Бейсед-Джнауро провинции Латакия, южной окраины Суккари провинции Алеппо, а также западной окраины города Алеппо", - сказал он.

По словам Соломатина, за прошедшие сутки представителями Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Бухум провинции Хама, в ходе которой жители получили 500 продовольственных наборов.

Кроме того, 19 февраля силами российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Башара Асада организована круглосуточная работа пунктов пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" на границе 55-киллометровой зоны безопасности, окружающей американскую военную базу в Эт-Танфе. "На пунктах пропуска развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, а также пункт материального обеспечения и отправки беженцев к местам проживания", - добавил он.

Отмечается, что безопасность на пунктах пропуска и сопровождение беженцев в места размещения осуществляют российская военная полиция, а также представители сирийских вооруженных сил и органов безопасности.