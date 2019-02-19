Посольство РФ сообщило, что россиян среди задержанных на Гаити нет

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) опровергло информацию о предполагаемом задержании россиянина на Гаити.

"Среди задержанных в Гаити россиян нет", - сообщил корреспонденту ТАСС во вторник заведующий консульским отделом Александр Шилов.

Как утверждало в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителей полиции, 17 февраля в Порт-о-Пренсе по обвинению в создании преступной группы и незаконном хранении оружия были задержаны восемь человек, в том числе пять американцев, серб, россиянин и житель Гаити. У них изъяли шесть автоматических винтовок, шесть пистолетов, патроны, пять бронежилетов, два беспилотных летательных аппарата, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два транспортных средства. Фамилии арестованных не уточняются.