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Власти Челябинской области заявили о заказном характере слухов об отставке губернатора

В пресс-службе главы администрации уточнили, что имя заказчика кампании по дискредитации Бориса Дубровского им известно
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Публикации местных и федеральных СМИ о том, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский якобы уходит в отставку, носят заказной характер и направлены на подрыв его репутации, сообщила журналистам в среду пресс-служба главы региона.

Сообщения о том, что губернатор Борис Дубровский якобы поставит перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии к себе и подаст в отставку, появились в некоторых СМИ и Telegram-каналах.

"В Челябинской области осенью текущего года пройдут губернаторские выборы. У самых различных заинтересантов есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим в федеральных, окружных СМИ и Telegram-каналах заказные статьи, цель которых - дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора. Заказчика этой кампании мы знаем", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин объяснил ТАСС происходящее "исключительно бизнес-интересами" заказчиков кампании. Другие подробности он раскрыть отказался.

Теги
РоссияЧелябинская область
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