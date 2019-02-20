Лавров: формирование конституционного комитета Сирии находится на завершающей стадии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процесс создания конституционного комитета Сирии завершается. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Крупным дипломатическим успехом стало проведение в январе 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, - сказал министр. - На основе итогов этого конгресса сейчас созданы все условия для начала политического процесса. В этих целях завершается формирование конституционного комитета с участием всех сирийских политических сил".

По словам Лаврова, сегодня в Сирии, в том числе благодаря работе астанинского формата, сохранена государственность. "Нанесен решительный удар по международному терроризму, созданы условия для социально- экономического восстановления страны и возвращения беженцев", - добавил Лавров.

Решение о создании конституционного комитета было принято 30 января 2018 года на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, но он до сих пор не сформирован. На переговорах в декабре 2018 года в Женеве со Стаффаном де Мистурой, занимавшим тогда пост спецпосланника генсека ООН по Сирии, главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу передали эмиссару список членов сирийского конституционного комитета.

В итоговом заявлении министры выразили намерение провести первую встречу комитета в начале 2019 года, но состав этого органа так и не был согласован из-за позиции де Мистуры.