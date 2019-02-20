Путин потребовал от чиновников не допускать высокомерия в отношении граждан

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин настаивает на необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Особо хочу отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строги профессиональным требованиям", - заявил глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию. Он полагает, что "в основном, так и есть".

"Конечно, это очень сложная работа - работа с людьми, каждый день с утра до вечера - сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги", - убежден Путин. По его мнению, нельзя "никогда допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам - ни в словах, ни в действиях". "Я прошу помнить об этом всегда", - обратился президент к присутствующим.

Глава государства предупредил, что чиновники, которые не способны работать в высоком темпе для выполнения планов развития страны, должны покинуть свои должности.

"Если кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти", - заявил он.

"Я уже слышал, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить", - уверен Путин.