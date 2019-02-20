Володин: слова Путина по поводу отношений РФ и США отличались спокойствием и уверенностью

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина по поводу отношений РФ с США отличались спокойствием и уверенностью, но не содержали никакой агрессии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя послании главы государства Федеральному собранию.
"Заявления были на самом деле твердыми, они не были агрессивными. Более того, это было спокойное рассуждение по вопросам международной политики и наших отношений с ключевым партнером - США", - сказал спикер в среду в эфире Первого канала.
"Президент разложил все по полочкам и подчеркнул, что было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения, нам лучше эти отношения развивать на основе принципа равноправия, дружбы", - отметил он, напомнив, что Путин это подчеркивал неоднократно.
При этом в словах президента была "не только уверенность, но и огромное спокойствие, которое подчеркивало то, что у нас есть то, чего нет у них", продолжил Володин. "Мы сможем защитить свой народ, свою страну, но мы не являемся страной-агрессором, мы не инициируем выходы из ранее принятых договоренностей", - указал он. "Мы базируемся на тех решениях, которые выработало международное сообщество, делаем все, чтобы сохранить их, и будем этому следовать в дальнейшем", - заключил председатель Госдумы.