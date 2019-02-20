Володин: слова Путина по поводу отношений РФ и США отличались спокойствием и уверенностью

"Заявления были на самом деле твердыми, они не были агрессивными. Более того, это было спокойное рассуждение по вопросам международной политики и наших отношений с ключевым партнером - США", - сказал спикер в среду в эфире Первого канала.

"Президент разложил все по полочкам и подчеркнул, что было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения, нам лучше эти отношения развивать на основе принципа равноправия, дружбы", - отметил он, напомнив, что Путин это подчеркивал неоднократно.

При этом в словах президента была "не только уверенность, но и огромное спокойствие, которое подчеркивало то, что у нас есть то, чего нет у них", продолжил Володин. "Мы сможем защитить свой народ, свою страну, но мы не являемся страной-агрессором, мы не инициируем выходы из ранее принятых договоренностей", - указал он. "Мы базируемся на тех решениях, которые выработало международное сообщество, делаем все, чтобы сохранить их, и будем этому следовать в дальнейшем", - заключил председатель Госдумы.