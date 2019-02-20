Слуцкий надеется, что послание Путина будет услышано и адекватно воспринято на Западе

"Внешнеполитическая часть послания президента абсолютно четко расставляет все приоритеты РФ на мировой арене. Очень хочется надеяться, что его услышат и адекватно воспримут наши, как я их называю, "стратегические друзья". Россия никогда не нарушала свои международные или двусторонние обязательства и всегда была честна со своими зарубежными партнерами. В отличие от США, на что и указал сегодня Владимир Путин", - сказал Слуцкий журналистам в среду по итогам оглашения обращения главы государства к российскому парламенту.

Депутат особо выделил постулаты послания о защите безопасности и суверенитета России. "Наша страна не ищет конфронтации, мы открыты к сотрудничеству и совсем не являемся "мировым злом", как это пытаются сегодня представить на Западе. Но свои интересы и безопасность мы будем твердо отстаивать. И линия эта, как сказал президент России, носит исключительно оборонительный характер", - подчеркнул Слуцкий.

При этом он добавил, что "Вашингтону, действительно, давно стоит задуматься и элементарно посчитать, прежде чем принимать решения, угрожающие стабильности и миру на планете".

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, однако немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где Вашингтон разместит свое вооружение, но и на сами Соединенные Штаты Америки. При этом глава государства прямо обвинил США в нарушении и сломе Договора и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин также предложил американским коллегам просчитать дальность и скорость полета нового российского оружия до того, как принимать решения, несущие угрозу РФ.