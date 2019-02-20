Турчак подчеркнул важность оперативного законодательного сопровождения инициатив Путина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты всех уровней должны оперативно обеспечить законодательное сопровождение инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Такое мнение высказал в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Сегодняшнее послание - это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить предложения. В послании ярко выражена социальная направленность, где четко прослеживаются три темы - справедливость, сбережение народа и поддержка семей", - заявил Турчак.

"Теперь нашему депутатскому корпусу на всех уровнях необходимо максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентом инициатив", - отметил он.

Турчак подчеркнул, что глава государства сформулировал конкретные задачи на 2019 год, "потому что люди хотят видеть результат сейчас, а не через шесть лет". "Важно, что в демографическом пакете подчеркнуто, что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается", - добавил секретарь генсовета единороссов.

Кроме того, секретарь генсовета обратил внимание на то, что Путин сформулировал ключевые показатели эффективности работы власти. "Важно, что будет учитываться не только статистика, цифры, но и конкретные мнения и удовлетворенность непосредственно самих людей", - заключил Турчак.

Ситуация в демографии

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что реализация мер по улучшению демографической ситуации, предложенных президентом, может потребовать около 200 млрд рублей.

"По нашим оценкам предварительным, более 200 млрд рублей необходимо будет дополнительно изыскать на выполнение вот этого первого, демографического пакета, который был сегодня озвучен президентом", - сказал Турчак в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что поручения президента необходимо "перевести на язык законопроектов". "Государственная дума и фракция "Единая Россия" в Государственной думе в рамках весенней сессии примут соответствующие поправки", - добавил заместитель председателя Совета Федерации.

Как заявила ранее в среду ТАСС депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", отвечающий за законопроектную деятельность в партии, Ольга Баталина, партия сделает все для скорейшего принятия законопроектов, направленных на реализацию озвученных в послании демографических мер. "Существенно увеличится число семей, которые получат ежемесячные финансовые выплаты на первого и второго ребенка", - отметила политик, добавив, что размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе - от 8 тыс. до 22 тыс. рублей.

"Для многодетных семей, помимо финансовой поддержки, критичен жилищный вопрос, - продолжила она. - Для них вводятся годовые ипотечные каникулы и семейный жилищный вычет - 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей будет списываться из суммы ипотечного кредита". "Сама семейная ипотека станет еще доступнее - 6% на весь период погашения кредита", - добавила она. "Принцип "больше детей - меньше налогов" напрямую влияет на уровень жизни семей с детьми", - подчеркнула также Баталина, указав, что "серьезно уменьшаются размеры налога на имущество и земельного налога".