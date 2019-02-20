Вице-мэр Тамбова по решению суда отстранен от работы на время следствия

ТАМБОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Первый вице-мэр Тамбова Дмитрий Алехин решением суда отстранен от работы до завершения следственных действий. Об этом ТАСС сообщил глава Тамбова Сергей Чеботарев.

"С сегодняшнего дня Алехин отстранен от работы до завершения следственных действий, такое решение сегодня утром принял Ленинский суд города Тамбова", - сказал Чеботарев.

Как уточнили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Тамбовской области, в настоящий момент Дмитрию Алехину обвинение не предъявлено.

Как сообщалось ранее, 26 января этого года вице-мэр был задержан сотрудниками полиции. Спустя двое суток он был отпущен без каких-либо ограничений и вновь приступил к исполнению своих обязанностей.

В администрации Тамбова Дмитрий Алехин курирует вопросы в сфере развития муниципальной службы, местного самоуправления, кадровой и наградной работы и информационной политики.