Небензя назвал реальным препятствием к миру на Украине "ложь Киева"

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Ложь Киева и нежелание выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе стали реальным препятствием к миру на Украине. Об этом заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генассамблеи по Украине.

"Реальным препятствием на пути к миру на Украине является распространяемая киевскими властями ложь и вопиющее нежелание исполнять минские договоренности, - сказал он. - Еще точнее выражаясь, нежелание Киева вести диалог с собственным населением". "Но почему же это население взбунтовалось? - задался вопросом дипломат. - Чтобы понять это, особенно с учетом объема лжи и пропаганды, доносящегося из Киева и тиражируемого западными странами, необходимо вернуться назад и понять, с чего на самом деле начинался украинский кризис".

"Лозунг "российской агрессии" очень удобен Киеву для оправдания своих действий, а заодно и бездействия", - отметил постпред. "Но вот проблема: стоило нам 12 февраля задать прямой вопрос главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурулу Апакану, и он вынужден был сказать: "Никаких регулярных российских войск в Донбассе нет", - указал высокопоставленный дипломат.

Таким образом, как констатировал Небензя, российской агрессией Киев "потчует" далеких от понимания происходящего, не разбирающихся и не желающих разобраться в генезисе и деталях событий и все понимающих, но лукавых западных покровителей".

"Сегодня очень модно утверждать, что Россия highly likely во всем виновата. Никаких доказательств для этого не требуется, - отметил Небензя. - А сейчас этот тезис и это выступление стали еще и частью предвыборной кампании президента Порошенко, который перенес ее сюда, в стены Генеральной Ассамблеи".

Дипломат напомнил, что еще в конце ноября рейтинг Порошенко не превышал 5%. "Однако благодаря ряду провокаций, в том числе в Керченском проливе, религиозному расколу с вопиющим вмешательством государства в дела церкви, серии лживых выступлений с безосновательными и хамскими обвинениями в адрес России его удалось поднять уже аж до 10%", - с иронией заметил он. "Сегодня этот зал Генассамблеи стал для него не более чем предвыборной трибуной. Посмотрим, сколько процентов в рейтинге добавит (но добавит ли) сегодняшнее заседание", - заключил Небензя.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44.