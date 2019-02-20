Депутаты Госдумы обсудят в Китае противодействие киберпреступности и терроризму

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Делегация комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем комитета Василием Пискаревым в среду отправилась в Китай, где обсудит со своими коллегами вопросы борьбы с киберпреступностью и терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета, уточнив, что визит продлится до 24 февраля.

"Повестка мероприятий делегации очень насыщенная. Мы намерены обменяться с китайскими коллегами опытом создания законодательства в сфере противодействия новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан", - рассказал Пискарев. В том числе планируется поднять вопросы "создания правовых барьеров для защиты жизни и здоровья граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет". "Нас также интересует опыт правоприменения антикоррупционных мер", - отметил политик.

Российские парламентарии "настроены на расширение двусторонних связей с Китаем, и совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит делу укрепления практического сотрудничества между законодателями двух стран", подчеркнул глава думского комитета.

В ходе поездки Пискарев намерен встретиться с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, однопалатный парламент), председателем комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной народной прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР.

Ранее делегация комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с Пискаревым посетила с рабочими визитами Пакистан, Иран и Турцию, где прошли встречи с руководством парламентов, профильных комитетов и комиссий данных стран. Визиты парламентских делегаций на уровне глав комитетов проходят во исполнение решений проходивших в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.