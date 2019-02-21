Володин: сенатор США признался, что санкции против Резника были политическими

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор Бен Кардин ответил на запрос Госдумы, что санкции США в отношении депутата Владислава Резника были введены за его политическую позицию по Крыму, а не в связи с обвинениями со стороны испанского правосудия, как утверждалось ранее. Об этом сообщил на пленарном заседании в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава палаты напомнил, что ранее давал поручение председателю думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому потребовать от Кардина отозвать его инициативу о введении ограничительных мер в отношении Резника и извиниться перед ним, учитывая, что в Испании вступило в силу судебное решение, полностью оправдывающее российского парламентария. "Ведь в решении, которое принималось [Конгрессом США], Резника обвиняли во всех грехах, которые, как потом оказалось, он не совершал, и суд Испании его полностью оправдал", - подчеркнул Володин.

"Сегодня мы получили ответ от сенатора Кардина, где он говорит о том, что решение в отношении Резника принято по причине его позиции, связанной с Крымом и Донецкой и Луганской областями [Украины], то есть за его политическую позицию", - рассказал председатель Госдумы. "Но информация-то в отношении Резника была совершенно другая, - заметил он. - И ее подхватили СМИ, дискредитируя его". "А сейчас он, оказывается, за гражданскую позицию пострадал, причем во многом здесь сыграло решение и инициатива сенатора", - подчеркнул Володин.

Спикер констатировал, что извинений в адрес Резника так и не поступило, пришла "просто отписка, что он попал под санкции за его позицию". "В этих случаях мы должны честное имя нашего коллеги отстаивать", - убежден он.

Дело Резника

В октябре 2018 года национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 предполагаемых членов и пособников по делу "русской мафии", которых ранее обвиняли в отмывании крупных сумм, среди оправданных был и депутат Госдумы Владислав Резник. По мнению испанской прокуратуры, он поддерживал "тесные отношения как на личном, так и на бизнес уровнях" с возможным главарем Тамбовско-Малышевской преступной группировки Геннадием Петровым. Инстанция требовала для депутата пяти лет лишения свободы, для его супруги Дианы Гиндин - четыре с половиной года, однако, как гласит судебный вердикт, не было доказано, что Резник осуществлял какую-либо незаконную деятельность в пользу Петрова.

В 2008 году правоохранительные органы королевства провели операцию "Тройка", в ходе которой была ликвидирована преступная группировка, действующая на территории страны. Считается, что ее главарем был Геннадий Петров, которого сначала задержали испанские стражи порядка, однако затем он был выпущен на свободу. В 2012 году он бежал от испанского правосудия.

Суд над подозреваемыми в отмывании средств начался в Испании 19 февраля 2018 года. Им грозило от пяти до восьми с половиной лет тюремного заключения, а также штрафы. По мнению прокуратуры, выходцы из России с 1996 года отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Резник неоднократно отрицал все обвинения. Он заверял, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность, поскольку доверяет суду королевства.