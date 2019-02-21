Президиум генсовета единороссов исключил из партии астраханского депутата за дебош

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" на заседании в четверг исключил из рядов партии депутата Астраханской областной думы Владимира Сухарева за "нанесение репутационного ущерба" партии.

Ранее комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета единороссов исключить из партии Сухарева, а также рассмотреть вопрос о его смещении с должности руководителя фракции "Единой России" в Астраханской гордуме. Это было сделано после публикации в соцсетях кадров, на которых был запечатлен мужчина, нецензурно выражавшийся возле одного из ресторанов в Астрахани. Автор публикации сообщал, что на кадрах - депутат гордумы, член партии "Единая Россия" Сухарев, демонстрировавший свое удостоверение.

Как заявил на заседании секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, "сам факт появления в непотребном состоянии, предъявления удостоверения депутата наносит репутационный ущерб партии". "Это вызывающее поведение, я мягко выражаюсь", - добавил он.

Турчак подчеркнул, что президиум генсовета руководствуется в своем решении заключением комиссии по этике, и заверил, что и далее нарушение этических норм члена "Единой России" будет иметь соответствующие последствия.

Сухарев, которому было дано слово на заседании, признал, что инцидент "имел место быть", но утверждал, что его слова в видео "выдернуты из контекста". Он выразил сожаление, что "подвел партию", но выразил уверенность, что стал жертвой "провокации, настроенной на то, чтобы дискредитировать партию".

Комиссия "Единой России" по этике была создана на партийном съезде в декабре. Ее первым решением стала рекомендация президиуму генсовета по Сухареву.