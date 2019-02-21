Лавров заявил, что введение вооруженных сил ООН означало бы оккупацию Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Реализация предложения президента Украины Петра Порошенко о введении вооруженных сил ООН означала бы оккупацию Донбасса. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге для Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как напомнил министр, согласно минским договоренностям, территория Донбасса должна иметь право на самоуправление и иметь собственные силы правопорядка. "А сейчас президент Порошенко заявляет, что единственный способ решить проблему Донбасса - это ввести туда вооруженные силы ООН по всему периметру, включая границу с Россией, то есть, по сути дела, оккупировать", - подчеркнул Лавров.

"А в минских договоренностях сказано, что граница с Россией переходит под контроль украинского руководства только в самом конце, когда регион получит особый статус, когда там проведут выборы и когда все это будет завершено, - указал глава российского дипведомства. - А он [Порошенко] хочет в самом начале".

Накануне глава украинского государства, выступая на Генассамблее ООН, в очередной раз заявил, что способствовать установлению мира в Донбассе может только многонациональная миротворческая операция под мандатом ООН.