Памфилова отметила прогресс в работе избирательной системы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила прогресс в качестве работы избирательной системы Санкт-Петербурга, однако подчеркнула, что предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть доверие людей.

"Прогресс есть определенный у вас в том, что касается избирательной системы", - сказала она в четверг на встрече с представителями партий, общественных организаций и других участников избирательного процесса.

По мнению Памфиловой, избирательная система Петербурга отличается автономией муниципальных избирательных комиссий. "Фактически там такая автономия, такой сепаратизм, что мало не покажется", - заметила она.

Глава ЦИК напомнила, что это "было одной из самых серьезных головных болей на выборах 2014 года и губернаторских, и муниципальных". Тогда были случаи, "из ряда вон выходящие с точки зрения правоприменения, этики, приличия".

Памфилова, в частности, обратила внимание на досрочное голосование, с которым было связано большое количество нарушений на выборах. "Избирательной системе Петербурга еще надо по целому ряду вопросов очень много сделать, чтобы и доверие возвратить, и очиститься от элементов, которые вызывали возмущение людей", - подчеркнула она.

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