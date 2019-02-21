Рябков обсудил с коллегой из Венесуэлы углубление стратегического партнерства двух стран

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его венесуэльский коллега Иван Хиль в ходе консультаций в четверг рассмотрели развитие стратегического сотрудничества Москвы и Каракаса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены текущие вопросы двусторонней повестки дня и перспективы углубления стратегического партнерства между двумя странами", - информировали в дипведомстве.

"С российской стороны выражена солидарность с дружественным народом Венесуэлы, твердая поддержка курса ее правительства, направленного на недопущение дестабилизации обстановки в стране, поддержана идея проведения общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений", - добавили в министерстве.

Стороны также подтвердили "готовность к продолжению совместной работы по формированию позитивной повестки дня в мировых делах на основе принципов верховенства международного права, полицентричности и недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств".