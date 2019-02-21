Источник: Россия передаст Венесуэле лекарства и медицинское оборудование по линии ВОЗ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва передаст в четверг Каракасу лекарства и медицинское оборудование по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Груз лекарств и медоборудования будет передан по линии ВОЗ в рамках взносов, осуществляемых Россией в эту организацию, - сказал собеседник. - Церемония состоится в международном аэропорту Каракаса".

"В четверг будет передано 7,5 т, предусматривается вторая такая же поставка, но время пока не определено. В Венесуэлу доставлены наборы для скорой помощи с лекарствами, медицинскими инструментами и расходными материалами, - продолжил он. - Это позволит обеспечить необходимым четыре больницы с подразделениями скорой помощи".