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Политический кризис в Венесуэле
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Источник: Россия передаст Венесуэле лекарства и медицинское оборудование по линии ВОЗ

По словам собеседника ТАСС, сначала будет передано 7,5 т, предусматривается вторая такая же поставка, но ее сроки пока не определены

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва передаст в четверг Каракасу лекарства и медицинское оборудование по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Груз лекарств и медоборудования будет передан по линии ВОЗ в рамках взносов, осуществляемых Россией в эту организацию, - сказал собеседник. - Церемония состоится в международном аэропорту Каракаса".

"В четверг будет передано 7,5 т, предусматривается вторая такая же поставка, но время пока не определено. В Венесуэлу доставлены наборы для скорой помощи с лекарствами, медицинскими инструментами и расходными материалами, - продолжил он. - Это позволит обеспечить необходимым четыре больницы с подразделениями скорой помощи".

 

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ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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