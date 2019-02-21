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Отставки и назначения
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Путин назначил Андрея Шведова постоянным и полномочным представителем России при ОДКБ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияШведов, Андрей Владимирович
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