Путин назначил Андрея Шведова постоянным и полномочным представителем России при ОДКБ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.