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Кризис в Сирии

Более 220 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Сирии при содействии российских военных

С 20 февраля действуют два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 220 тыс. беженцев вернулись в места прежнего проживания при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам его руководитель генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 20 февраля 2019 года возвратилось 222 тыс. 884 человека", - сообщил Соломатин.

Кроме того, с 20 февраля 2019 года действуют два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.

За прошедшие сутки российским Центром по примирению была проведена гуманитарная акция, в ходе которой жители населенного пункта Сальба провинции Хама получили 500 продовольственных наборов.

По словам генерала, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются обстрелы со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Истаблат и Кфар-Зата провинции Хама, Руайсет-Искандер, Сафсафа, Кермель и Бшарфа провинции Латакия, Суккория и Крах провинции Алеппо.

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