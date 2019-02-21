Более 220 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Сирии при содействии российских военных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 220 тыс. беженцев вернулись в места прежнего проживания при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам его руководитель генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 20 февраля 2019 года возвратилось 222 тыс. 884 человека", - сообщил Соломатин.

Кроме того, с 20 февраля 2019 года действуют два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.

За прошедшие сутки российским Центром по примирению была проведена гуманитарная акция, в ходе которой жители населенного пункта Сальба провинции Хама получили 500 продовольственных наборов.

По словам генерала, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются обстрелы со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Истаблат и Кфар-Зата провинции Хама, Руайсет-Искандер, Сафсафа, Кермель и Бшарфа провинции Латакия, Суккория и Крах провинции Алеппо.