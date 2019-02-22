Памфилова призвала власти Петербурга провести "красивую и чистую" избирательную кампанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова надеется, что губернаторские и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в сентябре пройдут чисто, прозрачно и вернут доверие граждан.

"Это [будет] сложная кампания. Мы знаем, насколько сложна она была в 2014 году <…> Великий город достоин красивой кампании, чистой кампании, прозрачной кампании", - сказала она в пятницу, открывая заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ.

Памфилова выразила надежду на то, что ни со стороны исполнительной власти города, ни со стороны законодательной не будет никакого административного неправомерного вмешательства в выборы.

Глава ЦИК призвала избирательную систему Петербурга "быть во всеоружии, чтобы у жителей предстоящие выборы вызывали максимальное доверие".