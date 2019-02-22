Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров по кипрскому урегулированию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва выступает за скорейшее возобновление прямых межобщинных переговоров о воссоединении Кипра. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

По его словам, на встрече большое внимание было уделено кипрскому урегулированию. "Считаем, что межобщинные переговоры необходимо возобновить на основе имеющихся резолюций Совета Безопасности ООН. Только новыми решениями СБ могут утверждаться любые изменения в переговорной базе", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Убеждены, что наиболее эффективным способом обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра должны стать гарантии со стороны СБ ООН, - указал он. - В настоящий момент мы также не видим каких-либо оснований для корректировки мандата Вооруженных сил ООН [по поддержанию мира] на Кипре, призываем не спекулировать на этом".

Кипр разделен по национальному признаку после вооруженного вторжения Турции в 1974 году. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, а южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Несмотря на прямые межобщинные переговоры о воссоединении, которые ведутся под эгидой ООН уже несколько десятилетий, урегулировать данный конфликт до сих пор не удается.