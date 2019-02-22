Джабаров: Киев нарушил свои обязательства перед ОБСЕ, отказав наблюдателям из России

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Украины нарушили свои обязательства перед ОБСЕ, отказавшись допустить к наблюдению за выборами президента страны представителей России. Об этом в пятницу, выступая на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что ранее Киев "отказал в аккредитации российским представителям в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими выборами", а Верховная рада законодательно запретила россиянам наблюдать за электоральными процессами в стране. "Это прямое нарушение обязательств Киева в ОБСЕ. В этой связи подчеркну, что все представители государств - участников в составе наблюдателей действуют не в личном или национальном качестве, а как эксперты международной мониторинговой команды", - сказал Джабаров.

Он выразил признательность директору БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир за то, что бюро попросило все страны - члены ОБСЕ, включая РФ, представить своих кандидатов для мониторинговой миссии.

"Киевом принято абсурдное решение отказаться от открытия избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях России якобы из-за неспособности Москвы обеспечить надлежащие условия для проведения выборов. Расцениваю это как дискриминацию и нарушение конституционных прав миллионов украинских граждан, находящихся в России", - резюмировал Джабаров.