МИД России ждет разъяснений от The Times из-за нелегальной работы ее журналиста в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ждет разъяснений от редакции газеты The Times в связи с деятельностью корреспондента издания в Москве, оформившей для пребывания в России туристическую, а не журналистскую визу.

"14 февраля на сайте британского издания The Times опубликована статья Дж. Тернер под заголовком "Москва - сверкающий город, утративший душу", - отмечается в распространенном в пятницу комментарии ведомства. - Согласно имеющейся информации, британская подданная г-жа Тернер Джэнис Смит находилась в России, заявив целью своей поездки "туризм". Г-жа Тернер не оформила журналистскую визу и аккредитацию, которые служат организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности. Следовательно, заниматься журналистской деятельностью г-жа Тернер права не имела".

При этом материал размещен не в личном онлайн-блоге, а на официальном сайте издания, для ознакомления с которым необходимо оформить платную подписку, отметили в министерстве.

"Неужели британская газета поощряет нарушение своими авторами российского законодательства? - говорится в комментарии. - Особенно вызывающе нынешняя ситуация выглядит на фоне действий британского медиа-регулятора Ofcom. Реагируя на обращения "возмущенных граждан", он постоянно выносит предупреждения российским СМИ, которые якобы нарушают стандарты беспристрастности!".

"Неужели щепетильное отношение к законодательным аспектам журналистской деятельности, чем так славятся британские СМИ, проявляется избирательно: как правило, только при обсуждении вопросов работы иностранных корреспондентов в Туманном Альбионе? Ждем разъяснений от британского издания", - подчеркнули в МИД РФ.