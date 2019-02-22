В Кремле рассчитывают, что власти Венесуэлы предотвратят рост напряженности в стране

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на способность легитимных властей Венесуэлы предотвратить рост внутренней напряженности в стране. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, что намерения США доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи лишь способствуют обострению внутриполитического кризиса.

"Мы надеемся, что законные власти Венесуэлы сделают все для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряженности", - заявил Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс отправится 22 февраля в Майами (штат Флорида) и оттуда в город Кукута в Колумбии, куда будет направлена гуманитарная помощь для ее последующей доставки в Венесуэлу. В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что гуманитарную помощь переправят военным самолетом из Флориды в Колумбию, а Абрамс войдет в правительственную делегацию, которая будет сопровождать груз. При этом также подчеркивается, что в Колумбии Абрамс проведет встречу с президентом страны Иваном Дуке и с делегациями из центральноамериканских и южноамериканских стран.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президенты Чили Себастьян Пиньера заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля, посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Гуайдо ранее заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, в городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.