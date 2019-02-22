МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает критической ситуацию в системе управления в Карачаево-Черкесии.

"Нет, нет, конечно, а что там может быть критического, я не поминаю", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, видят ли в администрации главы государства управленческие проблемы в этом регионе на фоне дела сенатора Рауфа Арашукова и ряда его родственников, а также с учетом того, что в этой же республике несколькими годами ранее были осуждены представители другого местного влиятельного клана - семьи Каитовых, которые незаконно контролировали энергосистему региона.

Песков не смог прокомментировать, как в Кремле оценивают результаты работы правоохранительных органов по расследованию деятельности клана Каитовых. "Я не смогу ответить на ваш вопрос, потому что я не располагаю квалифицированной информацией на этот счет. Какие-то профессиональные комментарии могут быть предоставлены правоохранительными органами", - сказал он.

Представитель Кремля также не стал обсуждать детали дела Арашуковых, отметив, что "этим занимаются следственные органы". В то же время он подчеркнул, что рассматриваемое дело - "это планомерная работа, никакая не кампанейщина, а планомерная ежедневная работа в сфере борьбы с коррупцией с правонарушениями".