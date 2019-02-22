Комитет Госдумы по международным делам проведет заседание с комитетом ПА ОБСЕ

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам согласился провести совместное заседание с комитетом Госдумы по международным делам. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава думского комитета Леонид Слуцкий.

"[Я] предложил новый формат, что было с удовольствием поддержано членами комитета. Наш комитет по международным делам, который я возглавляю в Госдуме, готов провести совместное заседание со вторым комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это своего рода ноу-хау, такие вещи никогда ранее не проводились", - сказал Слуцкий, участвующий в работе зимней сессии ПА ОБСЕ в составе российской делегации.

"Уверен, что это будет на пользу объективному рассмотрению всего, что связано с самыми болезненными вопросами на повестке дня на площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ в будущем", - добавил депутат. Точная дата заседания пока не определена.