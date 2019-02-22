Российская делегация пригласила комитет ПА ОБСЕ в Крым

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ пригласила членов комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам в Крым и предложила также посетить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы встретились сейчас со вторым комитетом, который ведет гуманитарные вопросы, во главе с госпожой Маргрет Кинер Неллен. Переговорили о необходимости визитов комитета на юго-восток Украины и в Крым, где станут понятны факты", - сказал Слуцкий, противопоставив реальный визит "компиляции неких сообщений из западноевропейских СМИ", на основании которых в ОБСЕ "делали свои выводы".

"Это будет важно для будущего доклада, который готовится к сессии ОБСЕ в Люксембурге. Мы их отчетливо пригласили посетить в самое ближайшее время, чтобы впечатления о реальной ситуации там вошли в доклад", - добавил Слуцкий.