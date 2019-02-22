Захарова: гуманитарная помощь ООН могла попасть в руки сирийских бандформирований

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь сирийским беженцам в лагере "Эр-Рукбан", оказанная ООН, могла попасть в руки террористов. Об этом заявила в пятницу директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"6-14 февраля проводилась спецоперация по доставке и распределению гуманитарной помощи ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в лагере для перемещенных лиц "Эр-Рукбан", который расположен в незаконно оккупированной США зоне в районе населенного пункта Эт-Танф, - отметила она. - Секретариат ООН, как и настаивала российская сторона, готовит подробный отчет о проведенной работе. Однако уже сейчас нельзя исключать, что часть гуманитарных грузов попала в руки членов местных бандформирований".

"Характерно, что, по имеющейся информации, большинство попавших в поле зрения гуманитарного персонала жителей лагеря не выглядело истощенными, - продолжила дипломат. - Среди них отсутствовали люди с характерными признаками болезней, вызываемых длительным пребыванием в пустыне без средств к существованию, вопреки той картине, которая рисовалась до этого".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "большинство жителей лагеря, как показывают предварительные оценки на основе проведенного опроса, хотело бы покинуть его". "Поэтому считаем приоритетным не мешкая приступить к расселению лагеря, - подчеркнула Захарова. - На это направлена российская инициатива, в соответствии с которой с 19 февраля открыты два гуманитарных коридора для выхода находящихся в лагере гражданских лиц. И, конечно, воспринимаем с глубокой озабоченностью, что контингентом Вооруженных сил США блокируется начавшийся выход перемещенных лиц из лагеря по данным коридорам в нарушение известных гуманитарных принципов ООН".