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Захарова сообщила, что российские граждане не пострадали во время беспорядков на Гаити

Официальный представитель МИД России также обвинила США в проявлении двойных стандартов в ситуации на Гаити и в Венесуэле

МОСКВА. 22 февраля. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в ходе антиправительственных волнений на Гаити, появившаяся ранее информация о задержании россиянина на подтвердилась. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний день обстановка в этой стране постепенно возвращается в нормальное русло. По сообщению посольства РФ в Венесуэле, которое по совместительству курирует отношения нашей страны с Гаити, российские граждане в упомянутых манифестациях не пострадали, - отметила дипломат. - Ранее опубликованные в пресс-релизе сведения о задержании нашего гражданина в Порт-о-Пренс не подтвердились".

Она также обратила внимание на призывы США "урегулировать возникший конфликт путем проведения инклюзивного диалога между всеми политическими силами". "Призывая гаитянских граждан не выходить за рамки мирных протестов, а правительство к принятию необходимых мер, нацеленных на достижение национального консенсуса, почему американцы отказывают в этой возможности законным венесуэльским властям и венесуэльской оппозиции. Двойные стандарты? - спросила она. - Здесь уже не до стандартов, здесь нужно доказать, что заявленная политика, заявленный курс будет доведен до конца".

Теги
ГаитиСШАВенесуэлаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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