МИД России ответит на заявления Волкера о "невыполнении" Москвой минских соглашений

"К очередной годовщине подписания минских договоренностей спецпредставитель США по украинскому урегулированию господин Волкер, который вообще не имеет никакого отношения к истории выработки этого пакета документов, к реализации, не входит ни в какие группы, то есть человек отстраненный, недавно назначенный, но чувствующий, видимо, в себе большой потенциал и творческую энергию, опубликовал в своем блоге, в своих аккаунтах некую таблицу, призванную продемонстрировать то - теперь внимание, - как Россия не выполняет свои обязательства по минским договоренностям", - сказала она. "Мы без ответа выпады господина Волкера не оставим, - подчеркнула Захарова. - Нам есть что ответить, сегодня мы тоже запустим и таблицы, и материалы".

"В минских соглашениях нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах России. Попытки подтасовать факты, переложить на нашу сторону ответственность за пробуксовку и невыполнение минских соглашений на самом деле работают в очень понятном и конкретном русле - они подталкивают украинское руководство к новым авантюрам, отдаляют реальную перспективу урегулирования и, соответственно, просто обрекают жителей Донбасса на новые страдания", - считает она.

Официальный представителя МИД отметила, что все 13 пунктов минских соглашений не исполняются в полной мере, в частности, она отметила, что ВС Украины лидируют по количеству обстрелов. "С января по 10 февраля 2019 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свыше 29 тыс. нарушений режима прекращения огня, из них взрывов порядка 5 тыс.", - отметила она.

Захарова также напомнила, что Волкером в Вашингтоне был представлен соответствующий сайт "об агрессии России на Украине". "Мы прекрасно понимаем, зачем и почему именно сейчас все это запускается. Вы видели турне кандидатов в президенты по США, это часть предвыборной программы, даже вопросов нет. И поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость", - заключила она.