Захарова заявила о готовности России содействовать диалогу США и КНДР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва готова содействовать нахождению взаимопонимания между Вашингтоном и Пхеньяном, используя дипломатический инструментарий. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы, чтобы те обещания и видения, озвученные американской стороной перед подходом к снаряду, были реализованы, и решена очень долгая и непростая международная проблема, - сказала она, комментируя предстоящий в Ханое саммит США и КНДР. - Может, не получилось так быстро, как хотелось бы, но, возможно, еще получится". "Поэтому мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем задействованным в переговорном процессе пожелания успехов. При этом мы остаемся реалистами", - добавила дипломат.

"Мы желаем реализации того, что было сказано американской стороной, а именно - урегулирования ситуации, - отметила дипломат. - Будем содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами, используя дипломатический инструментарий".