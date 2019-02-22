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Ситуация на Корейском полуострове

Захарова заявила о готовности России содействовать диалогу США и КНДР

Официальный представитель МИД России добавила, что урегулировать ситуацию "не получилось так быстро, как хотелось бы, но, возможно, еще получится"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва готова содействовать нахождению взаимопонимания между Вашингтоном и Пхеньяном, используя дипломатический инструментарий. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Хотелось бы, чтобы те обещания и видения, озвученные американской стороной перед подходом к снаряду, были реализованы, и решена очень долгая и непростая международная проблема, - сказала она, комментируя предстоящий в Ханое саммит США и КНДР. - Может, не получилось так быстро, как хотелось бы, но, возможно, еще получится". "Поэтому мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем задействованным в переговорном процессе пожелания успехов. При этом мы остаемся реалистами", - добавила дипломат.

"Мы желаем реализации того, что было сказано американской стороной, а именно - урегулирования ситуации, - отметила дипломат. - Будем содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами, используя дипломатический инструментарий".

Теги
СШАКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеЗахарова, Мария Владимировна
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