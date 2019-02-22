Захарова: США не ответили на предложение России о недопущении ядерной войны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США оставили без ответа предложение России повторно подтвердить приверженность усилиям по недопущению ядерной войны. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв мэров городов Хиросимы и Нагасаки к России и США не допустить разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В Вашингтоне явно не настроены на предметный и равноправный разговор по ДРСМД. Кроме того, нет готовности и в целом к возобновлению системного двустороннего диалога по стратегическим вопросам и делам, по разоруженческим досье, - отметила дипломат. - Без ответа осталось и наше предложение - совместно переподтвердить приверженность РФ и США усилиям по недопущению ядерной войны. Вместо этого США сфокусировались на попытках любым путем оправдать очевидные проколы своих разведструктур, которые предоставили либо ошибочные, либо сфабрикованные сведения по российской ракете [9М279 комплекса "Искандер-М"]".

По ее словам, речь идет о целенаправленном действии США "по слому этого договора". "Хорошо понимаем беспокойство общественности в том, что касается развала ДРСМД, который способен тяжело ударить по международной безопасности и глобальной стабильности, ввергая в многостороннюю гонку вооружений целые регионы, это чревато ускорением эрозии архитектуры контроля над вооружениями, негативными последствиями для перспектив дальнейшего ядерного разоружения и устойчивости режима ДНЯО", - сказала Захарова.

"Россия неоднократно привлекала к этому внимание США, их союзников в Европы и Азии, которые безоговорочно поддерживали деструктивную линию Вашингтона. Мы предлагали практические решения, которые позволили бы снять взаимные озабоченности, сохранить договор, продолжить диалог по вопросам сокращения ограничений ядерных вооружений, - отметила дипломат. - С глубоким сожалением констатируем, что все они остались без внимания".

"Все наши предложения никогда нами не забирались, они остаются на столе. РФ не отказывалась от того, что предлагала. Хотелось бы рассчитывать, что США все-таки дозреют до осознания предпочтительности диалоговых решений и поймут бесперспективность попыток добиться военного превосходства путем основополагающих конструкций международной безопасности", - указала она.

"Мы бы очень хотели, чтобы мэры этих японских городов и население об этом знали. Все, что мы сделали осталось без внимания и конкретных действий", - отметила Захарова. Вместе с тем, дипломат обратила внимание на публикации некоторых японских СМИ, в которых говорится о предложениях руководства страны выдвинуть американское руководство на премию мира. "Непонятно, как это увязывается в рамках одной страны и политической системы?" - добавила она.