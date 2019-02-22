Захарова: заявление Расмуссена о Белоруссии и России нельзя комментировать дипломатически

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заявления бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о якобы агрессивных планах РФ в отношении Белоруссии невозможно прокомментировать дипломатическим языком. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зачем это комментировать? Теми словами, которыми отвечают на дипломатическом языке, это невозможно сделать, в лучшем случае клоун, - отметила Захарова. - Я считаю, что если это мнение (по поводу планов России в отношении Белоруссии) кто-то разделяет, то его нельзя называть элитой".

"То, что такие настроения навязываются и внедряются, это правда, то, что под них подводится идеологическая и пропагандистская база, это абсолютно точно, на это выделяются миллионные средства, - добавила она. - Создаются средства влияния, психологического воздействия, людям навязывается концепция того, что Россия - это агрессивная страна. Примеров нет, но концепция навязывается".

Ранее Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.