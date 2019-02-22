Посольство РФ: британские СМИ в сюжетах о России чаще концентрируются на негативе

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Пресса Великобритании в своих публикациях о России в основном концентрируется на негативных аспектах, не замечая положительные моменты. Об этом в пятницу сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

"Британские СМИ в своих публикациях о России в основном концентрируются на негативе и разного рода мрачных прогнозах. Публикации иного направления не приветствуются, так как они слишком сильно не совпадают с рисуемой здесь картиной. Своеобразное сектантство, когда журналистские коллективы по заданным темам зацикливаются только на негативе и не желают видеть ничего иного, стало тенденцией для немалого числа британских СМИ", - отметили в российском диппредставительстве, подчеркнув, что местная пресса, "некогда известная своими высокими стандартами журналистики, в наше время откровенно игнорирует альтернативные точки зрения".

В качестве свежего примера подобной практики в посольстве указали на отказ одной из крупных британских газет опубликовать статью посла РФ в Соединенном Королевстве Александра Яковенко, посвященную социально-экономическим перспективам России в период 2019-2025 годов. "Это уже не первый случай, когда здешние СМИ не публикуют наши материалы, нередко даже те статьи, которые они сами у нас просят. Особенно, если речь идет об экономической тематике, как в данной статье посла", - отметили в дипмиссии.