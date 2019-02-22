Замглавы МИД РФ Вершинин примет участие в открытии сессии СПЧ ООН

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД Сергей Вершинин представит Россию на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), которое состоится в понедельник в Женеве. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"25 февраля сего года в Женеве начнет работу 40-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). В программу сессии включен сегмент высокого уровня, в работе которого примет участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин", - говорится в сообщении.

В рамках сессии будут проведены дискуссии о положении с правами человека в Сирии и на Украине. "На полях" сессии совместно с российскими некоммерческими структурами будут организованы мероприятия по проблематике борьбы с дискриминацией по языковому признаку", - сообщают в МИД.

Кроме того, будут обсуждаться соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, обеспечение свободы вероисповедания и культурных прав, борьба с дискриминацией меньшинств, защита прав детей и инвалидов, неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху и прочие вопросы.