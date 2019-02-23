Наблюдатели от СНГ не обнаружили серьезных нарушений при организации выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от СНГ, проводившие долгосрочный мониторинг подготовки к выборам в парламент Молдавии, не зарегистрировали серьезных нарушений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы проводили долгосрочный мониторинг, в том числе и наши структуры - межпарламентская ассамблея СНГ и Исполком СНГ. В целом организация соответствует всем демократическим норам. Тут могу сказать прямо, и наш долгосрочный мониторинг это подтверждает. <…> Но есть вопросы, с которыми мы не согласны", - сказал Калашников.

Он обратил внимание на жалобы молдавской оппозиции, которая требовала увеличить число избирательных участков за рубежом, где находится примерно треть граждан страны. "В России можно было организовать гораздо большее количество участков, и мы были готовы это сделать", - отметил представитель Госдумы.

Другое нарушение, по его словам, касается организации голосования в США, где почти все избирательные участки открыты в протестантских церквях.

Запреты журналистам РФ

Наблюдатель также коснулся недавних запретов на въезд в Молдавию съемочным группам НТВ и "Россия-1". "Есть так называемая Кишиневская конвенция 2002 года, которую подписывали главы государств СНГ. <…> Не пускать сюда СМИ, в основном из России, - это нас настораживает. Это прямое нарушение конвенции", - отметил Калашников.

Власти Молдавии требуют от направлявшихся в республику иностранных журналистов получать аккредитацию в министерстве иностранных дел европейской интеграции. "Но Кишиневская конвенция как раз говорит, что не нужна эта аккредитация. <…> Документ содержит положения о свободе доступа, свободе изложения", - уточнил он.

Как пройдут выборы

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов выступает Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за восстановление охладевших отношений с Россией. За ней следуют контролирующая парламент проевропейская Демократическая партия Молдовы и избирательный блок "Сейчас", который представляет проевропейскую оппозицию. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".