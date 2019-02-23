Посольство РФ: сотрудница The Times работала в России без аккредитации и необходимой визы

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудница газеты The Times Джэнис Тернер, недавно посетившая Москву, работала в России, не имея аккредитации и оформив для себя лишь туристическую визу. Об этом говорится в комментарии, распространенном в субботу посольством России в Лондоне.

"В Москве неожиданно широкий публичный резонанс вызвала опубликованная 14 февраля в газете The Times заметка [Джэнис] Тернер под заголовком "Москва - сверкающий город, утративший душу". При этом, согласно имеющейся в распоряжении МИД России информации, британская подданная г-жа Тернер Джэнис Смит находилась в России по однократной туристической визе, которая не дает права на работу, - отметили в посольстве. - Целью поездки был заявлен "туризм". Г-жа Тернер не оформила также и аккредитацию, которая служит организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности, следовательно, заниматься журналистской деятельностью г-жа Тернер права не имела".

В посольстве отмечают, что МИД России запросил у издания разъяснения по поводу сложившейся ситуации, которая выглядит "особенно вызывающе" на фоне действий британского медиарегулятора Ofcom, который, "реагируя на обращения "возмущенных граждан", постоянно выносит предупреждения российским СМИ".

"Возникает ряд вопросов: если г-жа Тернер находилась в Москве как туристка, то почему газета публикует этот материал как статью своей корреспондентки? Если же [Джэнис] Тернер посещала Москву по редакционному заданию, то почему ей не оформили журналистскую визу, как и полагается в подобных случаях? - говорится в комментарии. - Следует ли это понимать, что редакция поощряет нарушение своими авторами российского законодательства? Вызывает сожаление, что высокомерие и невежество некоторых журналистов распространяется также на правила визового режима".

В заметке Тернер говорится, что она посетила Россию по приглашению балетной труппы Большого театра, которая должна выступить в Лондоне этим летом. В своей статье, оформленной в виде путевой заметки, журналистка жалуется на сложности с оформлением визы и прохождением контроля в аэропорту, вспоминает о том, как меняла мыло и жвачку на значки с изображением Ленина во время предыдущего посещения Москвы в 1988 году, и пишет, что с тех пор Москва из "гнетущего и обветшалого города" превратилась в "гнетущий и сверкающий город", где не слышно иностранной речи.