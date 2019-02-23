Лавров в Хошимине обсудит стратегическое партнерство России и Вьетнама и интеграцию в АТР

ХОШИМИН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает в воскресенье в Хошимин для участия в первой российско-вьетнамской конференции Валдайского клуба "Международное сотрудничество в неспокойном мире".

Как отметили в МИД РФ в преддверии поездки главы дипведомства, участники форума рассмотрят перспективы интеграции и формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обсудят продвижение российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Лавров проведет в Хошимине два дня. На полях конференции также могут состояться встречи с администрацией города и руководством МИД Вьетнама.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство

Наращивание многопланового взаимодействия с Вьетнамом является одним из важнейших направлений внешней политики России в АТР. Как подчеркивают в МИД РФ, российско- вьетнамские отношения опираются на многолетние традиции дружбы и взаимной поддержки.

Стороны ведут регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях. В сентябре прошлого года Россию с официальным визитом посетил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, с октября занимающий также пост президента республики. В ноябре состоялся визит в Ханой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По итогам поездки российского премьера была достигнута договоренность об активизации взаимодействия в оборонной сфере. Военно-техническое сотрудничество остается одним из столпов двустороннего партнерства. Портфель заказов Вьетнама по этой линии превышает $1 млрд.

Перспективные проекты

Традиционно значительное место в двусторонних связях занимает сотрудничество в нефтегазовом секторе. "Флагман российско-вьетнамской кооперации - совместное предприятие "Вьетсовпетро", - отметили в МИД РФ. - По итогам 2018 года объем нефтедобычи превысил 4,08 млн т".

Среди других перспективных направлений взаимодействия с Вьетнамом выделяют инфраструктурные проекты, сотрудничество в сфере мирного атома и высоких технологий. "Прорабатываются вопросы совместного использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Готовится проект соответствующего межправительственного соглашения", - рассказали в российском дипведомстве.

Весомым фактором роста двустороннего товарооборота стало создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Вьетнамом достиг $6,1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,4%. В настоящее время Москва и Ханой ведут работу по наращиванию объемов использования национальных валют во взаимных расчетах.

Перекрестный год

Еще одной важной составляющей двустороннего стратегического партнерства являются гуманитарные связи. В России обучаются около 6 тыс. студентов из Вьетнама, причем примерно 2 тыс. - за счет федерального бюджета.

Вьетнам в последние годы стал популярным местом отдыха россиян: в прошлом году республику посетили 600 тыс. туристов из этой страны. Как отметили в МИД РФ, расширению связей на данном направлении способствует созданная в марте 2016 года совместная Рабочая группа по культуре и туризму.

В честь 25-летия со дня подписания Договора об основах дружественных отношений и 70-летия установления дипломатических отношений в 2019-2020 годах пройдут перекрестные Годы России и Вьетнама. Стороны готовят обширную программу мероприятий, призванных придать новый импульс сотрудничеству.