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Лавров: Москва и Минск достигнут определенных результатов по взаимной интеграции

Россия готова продолжать сотрудничество "настолько, насколько готова это делать сама Белоруссия", отметил глава МИД РФ

ТАСС, 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению определенных договоренностей между странами.

"Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое додумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Белоруссии и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации", - сказал Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix, комментируя заявления о возможности объединения России и Белоруссии.

Как отметил министр, рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, "насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены", и что требуется сделать, учитывая современное состояние развития государств. "Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Белоруссия. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом", - заключил глава МИД РФ.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества. Главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко провели три встречи в декабре прошлого года и одну - в этом году. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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