Лавров: Москва и Минск достигнут определенных результатов по взаимной интеграции

ТАСС, 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению определенных договоренностей между странами.

"Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое додумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Белоруссии и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации", - сказал Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix, комментируя заявления о возможности объединения России и Белоруссии.

Как отметил министр, рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, "насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены", и что требуется сделать, учитывая современное состояние развития государств. "Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Белоруссия. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом", - заключил глава МИД РФ.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества. Главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко провели три встречи в декабре прошлого года и одну - в этом году. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской стороны - министр экономики Дмитрий Крутой.