Лавров: Москва и Вашингтон сохраняют диалог по Сирии, КНДР и Афганистану

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон поддерживают контакты по Сирии, КНДР и Афганистану, но полноценного диалога между двумя странами по всему комплексу отношений нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix..

"Я уже упоминал, что у нас есть контакты с американскими дипломатами, военными, - сказал он. - В Сирии создан канал так называемого деконфликтинга - снижения рисков непреднамеренных инцидентов. Он работает на регулярной основе. Есть и такие консультации, о которых особо не сообщается, но они продолжаются в целом по аспектам сирийского урегулирования".

Глава МИД РФ отметил, что такие контакты полезны, потому что США пусть незаконно и нелегитимно, но находятся в Сирии. "Для того, чтобы не допустить каких-либо нежелательных инцидентов, такой диалог необходим, - продолжил он. - Сейчас он тем более необходим, учитывая объявление о том, что США будут выводить свои вооруженные силы из Сирии".

Как указал Лавров, пока непонятно, как и когда, состоится вывод американских войск. "Многие вообще сомневаются, будут ли они осуществлять этот вывод, - отметил он. - Тем не менее, такой диалог полезен. Отрадно, что США сохраняют настрой на выполнение резолюции 2254 СБ ООН, главный смысл которой заключается в том, что договариваться, решать судьбу Сирии должны сами сирийцы, без внешнего давления".

КНДР и Афганистан

Другими направлениями, по которыми Россия и США поддерживают контакты, по словам Лаврова, остаются КНДР и Афганистан. "Американцы заинтересованы в нашем совете, оценках, так же, как и в оценках Пекина, - сказал он. - Они проводят тесные консультации и с Китайской Народной Республикой, с Республикой Корея".

"Афганистан - тоже направление внешнеполитического календаря, где американцы поддерживают с нами контакты, причем сами их инициируют, - продолжил глава МИД РФ. - Спецпредставитель госдепартамента США по афганскому нацпримирению Залмай Халилзад уже несколько раз общался с моим заместителем Игорем Моргуловым, публично высказывал позитивную оценку тех усилий, которые Россия предпринимает по афганскому урегулированию, включая проведение встречи в так называемом московском формате, где представлены Китай, Пакистан, Иран, Индия и все центральноазиатские страны".

Министр напомнил, что на этот формат регулярно приглашаются и США, но во время октябрьской встречи они отказались от приглашения. "Уверен, что, когда продолжим встречаться в таком кругу, будем по-прежнему приглашать американских представителей", - добавил он.

"Можно посмотреть и на другие вопросы повестки дня Совета Безопасности ООН, по которым поддерживаются наши контакты. К сожалению, это все важные, но отдельные вопросы. А вот диалога, который бы был посвящен всему комплексу наших отношений, нет", - подытожил Лавров.