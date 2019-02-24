Лавров: Вашингтон консультируется с Россией по вопросу подготовки саммита США - КНДР

ТАСС, 24 февраля. Представители Вашингтона консультируются с Москвой по вопросу подготовки второго саммита США - КНДР, который пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению , Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix .

По его словам, Москва приветствует нормализацию отношений между Вашингтоном и Пхеньяном и надеется на успех предстоящего американо-северокорейского саммита. "Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами, - сообщил российский министр. - Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями. Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам".

Лавров указал на важность того, чтобы договоренности, достигнутые на первой встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, перешли в практические дела. "Как я понимаю, переговорщики со стороны США и КНДР по подготовке предстоящего на следующей неделе саммита занимаются именно этим - пытаются договориться о том, как на этом саммите зафиксировать уже практические договоренности с конкретными датами, сроками и обязательствами", - информировал он.

"Отмечу, что все, что происходило в Сингапуре и после, все усилия сторон на данный момент развиваются в русле той логики, которая была заложена в российско-китайскую дорожную карту, - обратил внимание глава МИД РФ. - Она предусматривает поэтапный, последовательный подход к решению проблемы Корейского полуострова - сначала отказ от риторики, действий, которые вызывают раздражение у противоположной стороны, и переход к контактам с целью выработать на последующих этапах обоюдоприемлемые подходы, обеспечивающие денуклеаризацию Корейского полуострова и безопасность всех стран Северо-Восточной Азии с учетом интересов развития КНДР. По сути дела, отказ от риторики и действий, которые вызывают раздражение, произошел".

Как отметил министр, Пхеньян уже заморозил испытания ядерного оружия и ракетные пуски. "США с Южной Кореей проявляют сдержанность в отношении проведения новых учений у берегов КНДР. Завязывается диалог, - сказал он. - Мы заинтересованы в том, чтобы события и дальше развивались по логике российско-китайской дорожной карты. По деталям той или иной ситуации мы будем готовы консультироваться непосредственно с заинтересованными сторонами".

Кроме того, Лавров подчеркнул, что окончательная договоренность должна будет фиксироваться в многостороннем формате. "Проблемы Северо-Восточной Азии требуют согласия с договоренностями всех других участников - Южной Кореи, Китая, России и Японии", - пояснил министр.

Почему Ханой?

Отвечая на вопрос о том, почему местом проведения новой встречи Трампа и Ким Чен Ына выбран именно Ханой, глава российского дипведомства предположил, что это связано с очень ответственной внешней политикой республики. "Вьетнам - страна, которая открыта для сотрудничества со всеми, никогда не забывает друзей, но и не хочет искусственно вступать с кем бы то ни было в конфронтацию", - указал он.

"Многие страны видят во Вьетнаме комфортную атмосферу как для проведения политических переговоров, так и для простого посещения ее гостеприимной столицы. Я, например, всегда испытываю большое удовлетворение от пребывания в Ханое", - заключил Лавров.