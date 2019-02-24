Лавров допустил развертывание военной полиции России на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская военная полиция может быть развернута в создаваемой буферной зоне на границе Сирии и Турции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

"Шла речь о создании буферной зоны на основе соглашения, которое было подписано между Турцией и Сирией еще в 1998 году, - обратил внимание Лавров. - Оно заключается в договоренности о сотрудничестве в искоренении террористических угроз на совместной границе, включая возможность для турецкой стороны действовать на определенных участках границы на сирийской территории".

"Сейчас окончательный формат этой буферной зоны досогласовывается с участием военных, и, конечно же, с учетом позиции Дамаска и максимально возможным учетом интересов Турции", - добавил он.

Однако, пояснил глава МИД РФ, о каких-то совместных военных мероприятиях речь не идет.

"У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности "на земле" о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, - отметил министр. - Такая возможность сохраняется для этой буферной зоны. Военные сейчас завершают согласование деталей при учете позиций Дамаска и Турции".

Россия, Иран и Турция в Сирии

Россия, Иран и Турция не планируют совместные военные действия на территории Сирии, отметил Лавров.

"У нас не планируются совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии, - сказал Лавров. - Россия и Иран действуют на территории Сирии по приглашению легитимного правительства Сирии. Турция сослалась на озабоченность угрозой своей безопасности, а сирийское правительство протестует против пребывания турецких военных на территории государства".

Тем не менее, Дамаск поддержал создание астанинского формата, что "позволило добиться того, чего никому не удавалось, - обеспечить реальное прекращение огня на большей части территории Сирии и обеспечить начало прямого диалога между правительством и вооруженной оппозицией", отметил он.

По словам министра, ранее оппозицию никто не привлекал к диалогу. "Они [западные страны] делали ставку на оппозицию, которая давно уехала из Сирии и живет за границей - либо в странах Персидского залива, либо в Европе, - а значит, является иммигрантской, - обратил внимание глава МИД РФ. - Но качественное изменение ситуации было привнесено астанинским форматом в том смысле, что за стол переговоров сели непосредственно те, кто друг другу противостоит на поле боя с оружием в руках".

"Это главное, потому что в конечном итоге именно от этих людей - от сирийской армии и вооруженной оппозиции - зависит развитие дел "на земле", - подчеркнул он.

Отношение к действиям курдов в Москве и Анкаре

Как отметил Лавров, Россия и Турция не пришли к единому пониманию, какие курдские формирования в Сирии считать террористическими, а какие нет.

"На большей части территории Сирии соблюдается режим прекращения огня, - сказал он. - Сохраняется проблема в Идлибе, где необходимо размежевать конструктивно настроенную вооруженную оппозицию и террористов, а также на северо-востоке, где США создали множество проблем, делая ставку на курдов, которыми стали заселять земли арабов, тем самым вызывая у них раздражение и озабоченность у Турции".

"Может, замысел Вашингтона и состоял в том, чтобы создать столько проблем с тем, чтобы потом, как там любят, руководить процессом", - предположил министр.

Лавров напомнил, что на саммите астанинского формата в Сочи 14 февраля обсуждалась проблема сирийско-турецкой границы, а также озабоченность Анкары использованием этой территории экстремистскими террористическими элементами.

"У нас нет единого понимания того, кого среди курдов считать террористами. У Турции особая позиция, - отметил он. - Мы понимаем ее обеспокоенность, но все-таки необходимо отделять зерна от плевел и посмотреть, какой из курдских отрядов на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турецкой республике".