Наблюдатель от ЦИК России рассказал о ходе выборов в Молдавии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Молдавии в воскресенье проходит спокойно, но на участках иногда образуются очереди. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Колюшин, который наблюдает за выборами в составе миссии СНГ.

"В целом все спокойно, явка в принципе хорошая, сейчас по стране где-то 42%", - сказал Колюшин, посетивший более десяти участков примерно в 70 км от Кишинева.

По словам члена ЦИК РФ, на участках порой образуются очереди к операторам, которые проверяют списки избирателей. "Когда человек заходит на участок, ему сразу бюллетень не дают, он должен к оператору подойти. Там два оператора с ноутбуками сидят, они проверяют, есть ли этот человек в списке избирателей. Но не всегда эта техника быстро работает", - пояснил собеседник агентства, добавив, что помещения участковых комиссий достаточно маленькие.

"А так в целом доброжелательная обстановка, люди голосуют", - сказал Колюшин.

Он сообщил, что слышал о подвозе избирателей из Приднестровья. "В Приднестровье нет ни одного избирательного участка, а там больше 200 тыс. избирателей, они могут проголосовать на 47 участках за пределами Приднестровья. На эти участки, наверное, завозят людей", - сказал он.

"В принципе, людям надо голосовать, я тут не вижу большой проблемы", - добавил член ЦИК РФ.

О выборах

Ранее Центризбирком Молдавии сообщил, что по состоянию на 15:00 (16:00 мск) явка на выборах составила 36%. Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Для этих выборов порог явки избирателей был отменен.

Проевропейская оппозиция в Молдавии заявила, что не признает выборы в избирательных округах для жителей непризнанного Приднестровья, обвинив власти в фальсификациях. По словам лидера "Платформы "Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе, молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, "организованно доставляют на избирательные участки и платят по $20 за голос в пользу определенного кандидата".

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а избирательному блоку - барьер в 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.