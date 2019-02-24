Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию

"Когда он [Путин] понял, что между мной и Антоном Германовичем [Силуановым] есть какие-то расхождения, он нам сказал, что мы должны немедленно почти явиться в Кремль и докладывать при нем", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье. - "В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие".

"Все отраслевики, включая меня, как социальщика, спорят с Министерством финансов, - отметила Голикова, комментируя процесс подготовки послания президента Федеральному собранию. - И, безусловно, все докладывается Дмитрию Анатольевичу [Медведеву], согласовываются все детали и потом согласовывается это с президентом: если президент чем-то недоволен или что-то ему непонятно, он задает очень много вопросов, пытается разобраться в каждой детали".

"Накануне послания мы с ним [с президентом] неоднократно по телефону, а потом очно обсуждали, как все-таки это будет рассчитываться в рублях, вы не поверите, по конкретным людям, по конкретным регионам страны. Мы с ним рассматривали несколько примеров, считали "в столбик", как это будет", - добавила вице-премьер.