Советник ООН и представители властей Сирии обсудили вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Советник главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Рана Закут и представители сирийских властей обсудили проблемы вывода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"23 февраля на пункте пропуска "Джелеб" Центром по примирению враждующих сторон была организована рабочая встреча, в которой приняли участие советник главного координатора управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рана Закут, представители сирийских властей и шейхи племен, проживающих в лагере "Эр-Рукбан". В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы вывода беженцев из лагеря", - сказал он.

Как сообщил Соломатин, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки они обстреляли населенные пункты Айн-эль-Кантара, Кульджок, Айн-эн-Наур, Руайсет, Нахшебба провинции Латакия и Хваир провинции Хама.

По словам Соломатина, по состоянию на 23 февраля в места прежнего проживания вернулись 224 338 человек. "При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского", - отметил он.

Как проинформировал генерал, в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 55 тыс. 162 человека.

За прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.